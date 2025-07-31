Divisas / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.11 USD 0.71 (0.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGA de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 183.39, mientras que el máximo ha alcanzado 187.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Reinsurance Group of America Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RGA News
Rango diario
183.39 187.99
Rango anual
159.25 233.81
- Cierres anteriores
- 186.82
- Open
- 187.11
- Bid
- 186.11
- Ask
- 186.41
- Low
- 183.39
- High
- 187.99
- Volumen
- 2.562 K
- Cambio diario
- -0.38%
- Cambio mensual
- -3.97%
- Cambio a 6 meses
- -5.04%
- Cambio anual
- -13.73%
