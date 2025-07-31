CotizacionesSecciones
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated

186.11 USD 0.71 (0.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RGA de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 183.39, mientras que el máximo ha alcanzado 187.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Reinsurance Group of America Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
183.39 187.99
Rango anual
159.25 233.81
Cierres anteriores
186.82
Open
187.11
Bid
186.11
Ask
186.41
Low
183.39
High
187.99
Volumen
2.562 K
Cambio diario
-0.38%
Cambio mensual
-3.97%
Cambio a 6 meses
-5.04%
Cambio anual
-13.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B