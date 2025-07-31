Valute / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.44 USD 2.11 (1.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RGA ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 184.84 e ad un massimo di 190.15.
Segui le dinamiche di Reinsurance Group of America Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
184.84 190.15
Intervallo Annuale
159.25 233.81
- Chiusura Precedente
- 188.55
- Apertura
- 188.04
- Bid
- 186.44
- Ask
- 186.74
- Minimo
- 184.84
- Massimo
- 190.15
- Volume
- 1.241 K
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- -3.80%
- Variazione Semestrale
- -4.87%
- Variazione Annuale
- -13.57%
