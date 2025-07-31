货币 / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.38 USD 0.44 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RGA汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点184.23和高点187.99进行交易。
关注Reinsurance Group of America Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
184.23 187.99
年范围
159.25 233.81
- 前一天收盘价
- 186.82
- 开盘价
- 187.11
- 卖价
- 186.38
- 买价
- 186.68
- 最低价
- 184.23
- 最高价
- 187.99
- 交易量
- 449
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- -3.83%
- 6个月变化
- -4.90%
- 年变化
- -13.60%
