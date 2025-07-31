Moedas / RGA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.18 USD 0.07 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 186.17 e o mais alto foi 187.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Reinsurance Group of America Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGA Notícias
- Reinsurance Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- SLF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- MFC Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- IBHF: Shortest Duration Junk Bonds Yielding Near 7%
- Reinsurance Group Stock Plunges 11.1% YTD: How Should You Play?
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- SLF Rallies 18% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 10, 2025 - TipRanks.com
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Sun Life Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Manulife Q2 Earnings Miss Estimates, APE Sales Rise Y/Y
- Reinsurance Group Q2 Earnings and Revenues Miss, Premiums Rise Y/Y
- Alight shares up as revenue tops estimates despite profit miss
- Why Reinsurance Group (RGA) is a Great Dividend Stock Right Now
- Reinsurance Group of America, Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RGA)
- Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RGA Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Reinsurance Group Q2 2025 misses expectations
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Reinsurance Group of America: Growth Focus May Be Backfiring (Downgrade) (NYSE:RGA)
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- RGA Q2 2025 slides: EPS declines to $4.72 amid strong premium growth
Faixa diária
186.17 187.64
Faixa anual
159.25 233.81
- Fechamento anterior
- 186.11
- Open
- 186.32
- Bid
- 186.18
- Ask
- 186.48
- Low
- 186.17
- High
- 187.64
- Volume
- 100
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- -3.93%
- Mudança de 6 meses
- -5.01%
- Mudança anual
- -13.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh