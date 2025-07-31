通貨 / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
188.55 USD 2.44 (1.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGAの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり186.17の安値と190.02の高値で取引されました。
Reinsurance Group of America Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
186.17 190.02
1年のレンジ
159.25 233.81
- 以前の終値
- 186.11
- 始値
- 186.32
- 買値
- 188.55
- 買値
- 188.85
- 安値
- 186.17
- 高値
- 190.02
- 出来高
- 1.755 K
- 1日の変化
- 1.31%
- 1ヶ月の変化
- -2.71%
- 6ヶ月の変化
- -3.80%
- 1年の変化
- -12.60%
