通貨 / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated

188.55 USD 2.44 (1.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RGAの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり186.17の安値と190.02の高値で取引されました。

Reinsurance Group of America Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
186.17 190.02
1年のレンジ
159.25 233.81
以前の終値
186.11
始値
186.32
買値
188.55
買値
188.85
安値
186.17
高値
190.02
出来高
1.755 K
1日の変化
1.31%
1ヶ月の変化
-2.71%
6ヶ月の変化
-3.80%
1年の変化
-12.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K