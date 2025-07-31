통화 / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.44 USD 2.11 (1.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RGA 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 184.84이고 고가는 190.15이었습니다.
Reinsurance Group of America Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RGA News
일일 변동 비율
184.84 190.15
년간 변동
159.25 233.81
- 이전 종가
- 188.55
- 시가
- 188.04
- Bid
- 186.44
- Ask
- 186.74
- 저가
- 184.84
- 고가
- 190.15
- 볼륨
- 1.241 K
- 일일 변동
- -1.12%
- 월 변동
- -3.80%
- 6개월 변동
- -4.87%
- 년간 변동율
- -13.57%
