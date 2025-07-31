KurseKategorien
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated

188.55 USD 2.44 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGA hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 186.17 bis zu einem Hoch von 190.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reinsurance Group of America Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
186.17 190.02
Jahresspanne
159.25 233.81
Vorheriger Schlusskurs
186.11
Eröffnung
186.32
Bid
188.55
Ask
188.85
Tief
186.17
Hoch
190.02
Volumen
1.755 K
Tagesänderung
1.31%
Monatsänderung
-2.71%
6-Monatsänderung
-3.80%
Jahresänderung
-12.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K