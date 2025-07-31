Währungen / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
188.55 USD 2.44 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGA hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 186.17 bis zu einem Hoch von 190.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reinsurance Group of America Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RGA News
Tagesspanne
186.17 190.02
Jahresspanne
159.25 233.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 186.11
- Eröffnung
- 186.32
- Bid
- 188.55
- Ask
- 188.85
- Tief
- 186.17
- Hoch
- 190.02
- Volumen
- 1.755 K
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- -2.71%
- 6-Monatsänderung
- -3.80%
- Jahresänderung
- -12.60%
