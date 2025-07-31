Devises / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.44 USD 2.11 (1.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RGA a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 184.84 et à un maximum de 190.15.
Suivez la dynamique Reinsurance Group of America Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
184.84 190.15
Range Annuel
159.25 233.81
- Clôture Précédente
- 188.55
- Ouverture
- 188.04
- Bid
- 186.44
- Ask
- 186.74
- Plus Bas
- 184.84
- Plus Haut
- 190.15
- Volume
- 1.241 K
- Changement quotidien
- -1.12%
- Changement Mensuel
- -3.80%
- Changement à 6 Mois
- -4.87%
- Changement Annuel
- -13.57%
