CotationsSections
Devises / RGA
Retour à Actions

RGA: Reinsurance Group of America Incorporated

186.44 USD 2.11 (1.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RGA a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 184.84 et à un maximum de 190.15.

Suivez la dynamique Reinsurance Group of America Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGA Nouvelles

Range quotidien
184.84 190.15
Range Annuel
159.25 233.81
Clôture Précédente
188.55
Ouverture
188.04
Bid
186.44
Ask
186.74
Plus Bas
184.84
Plus Haut
190.15
Volume
1.241 K
Changement quotidien
-1.12%
Changement Mensuel
-3.80%
Changement à 6 Mois
-4.87%
Changement Annuel
-13.57%
20 septembre, samedi