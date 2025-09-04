FiyatlarBölümler
Dövizler / RCL
RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd

328.57 USD 2.58 (0.79%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RCL fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 316.11 ve Yüksek fiyatı olarak 329.54 aralığında işlem gördü.

Royal Caribbean Cruises Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
316.11 329.54
Yıllık aralık
164.01 366.46
Önceki kapanış
325.99
Açılış
327.10
Satış
328.57
Alış
328.87
Düşük
316.11
Yüksek
329.54
Hacim
4.255 K
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
-7.58%
6 aylık değişim
60.61%
Yıllık değişim
85.05%
21 Eylül, Pazar