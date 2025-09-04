Dövizler / RCL
RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd
328.57 USD 2.58 (0.79%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RCL fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 316.11 ve Yüksek fiyatı olarak 329.54 aralığında işlem gördü.
Royal Caribbean Cruises Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
316.11 329.54
Yıllık aralık
164.01 366.46
- Önceki kapanış
- 325.99
- Açılış
- 327.10
- Satış
- 328.57
- Alış
- 328.87
- Düşük
- 316.11
- Yüksek
- 329.54
- Hacim
- 4.255 K
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- -7.58%
- 6 aylık değişim
- 60.61%
- Yıllık değişim
- 85.05%
21 Eylül, Pazar