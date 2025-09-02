KurseKategorien
RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd

325.99 USD 2.65 (0.82%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RCL hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 320.87 bis zu einem Hoch von 326.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Royal Caribbean Cruises Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
320.87 326.84
Jahresspanne
164.01 366.46
Vorheriger Schlusskurs
323.34
Eröffnung
325.47
Bid
325.99
Ask
326.29
Tief
320.87
Hoch
326.84
Volumen
2.720 K
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
-8.30%
6-Monatsänderung
59.35%
Jahresänderung
83.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K