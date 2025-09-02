Währungen / RCL
RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd
325.99 USD 2.65 (0.82%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCL hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 320.87 bis zu einem Hoch von 326.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Royal Caribbean Cruises Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RCL News
- Carnival's Deposits Hit Records: Can Booking Momentum Continue?
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Here's Why Royal Caribbean (RCL) is a Strong Growth Stock
- Royal Caribbean (RCL) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Investors Heavily Search Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL): Here is What You Need to Know
- 3 Stocks That Could Turn $1,000 Into $5,000 by 2030
- What's Going On With Royal Caribbean Cruises Stock Thursday? - Royal Caribbean Gr (NYSE:RCL)
- Wall Street Analysts Look Bullish on Royal Caribbean (RCL): Should You Buy?
- Norwegian Cruise Line stock price target raised to $37 by Stifel
- Royal Caribbean (RCL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Royal Caribbean Group hebt Quartalsdividende auf 1,00 US-Dollar an
- Royal Caribbean Group raises quarterly dividend to $1.00 per share
- NCLH Stock Up 24% in 3 Months: Should You Ride the Wave or Hold Back?
- Stifel: Market misreads NCLH capital moves, buy the dip
- Stifel reiterates Buy rating on Norwegian Cruise Line stock amid capital transactions
- Carnival's Fuel Efficiency Gains Momentum: Can Margins Sustain?
- Royal Caribbean Stock May Be Sailing Toward Stormy Seas
- Royal Caribbean Stock Continues to Hit All-Time Highs. Can the Growth Story Continue?
- You’ve already spent big bucks on a Carnival Cruise package — so would you pay extra for doughnuts?
- Why Is Marriott Vacations Worldwide (VAC) Up 5.8% Since Last Earnings Report?
- Cruise demand shows mixed signals as bookings hold up into 2026
- Can Carnival Capitalize on Cruise Industry's Record Demand?
- Royal Caribbean Cruises: I'm Not Ready For This Cruise (NYSE:RCL)
Tagesspanne
320.87 326.84
Jahresspanne
164.01 366.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 323.34
- Eröffnung
- 325.47
- Bid
- 325.99
- Ask
- 326.29
- Tief
- 320.87
- Hoch
- 326.84
- Volumen
- 2.720 K
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- -8.30%
- 6-Monatsänderung
- 59.35%
- Jahresänderung
- 83.59%
