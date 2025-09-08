Devises / RCL
RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd
328.57 USD 2.58 (0.79%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RCL a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 316.11 et à un maximum de 329.54.
Suivez la dynamique Royal Caribbean Cruises Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
316.11 329.54
Range Annuel
164.01 366.46
- Clôture Précédente
- 325.99
- Ouverture
- 327.10
- Bid
- 328.57
- Ask
- 328.87
- Plus Bas
- 316.11
- Plus Haut
- 329.54
- Volume
- 4.255 K
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- -7.58%
- Changement à 6 Mois
- 60.61%
- Changement Annuel
- 85.05%
20 septembre, samedi