RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd
321.72 USD 8.03 (2.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCL за сегодня изменился на -2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 317.52, а максимальная — 329.50.
Следите за динамикой Royal Caribbean Cruises Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
317.52 329.50
Годовой диапазон
164.01 366.46
- Предыдущее закрытие
- 329.75
- Open
- 327.99
- Bid
- 321.72
- Ask
- 322.02
- Low
- 317.52
- High
- 329.50
- Объем
- 5.180 K
- Дневное изменение
- -2.44%
- Месячное изменение
- -9.50%
- 6-месячное изменение
- 57.26%
- Годовое изменение
- 81.19%
