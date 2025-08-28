КотировкиРазделы
RCL: Royal Caribbean Cruises Ltd

321.72 USD 8.03 (2.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCL за сегодня изменился на -2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 317.52, а максимальная — 329.50.

Дневной диапазон
317.52 329.50
Годовой диапазон
164.01 366.46
Предыдущее закрытие
329.75
Open
327.99
Bid
321.72
Ask
322.02
Low
317.52
High
329.50
Объем
5.180 K
Дневное изменение
-2.44%
Месячное изменение
-9.50%
6-месячное изменение
57.26%
Годовое изменение
81.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.