FiyatlarBölümler
Dövizler / RAPT
Geri dön - Hisse senetleri

RAPT: RAPT Therapeutics Inc

19.86 USD 0.64 (3.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RAPT fiyatı bugün -3.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.35 ve Yüksek fiyatı olarak 21.27 aralığında işlem gördü.

RAPT Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAPT haberleri

Günlük aralık
19.35 21.27
Yıllık aralık
0.71 21.27
Önceki kapanış
20.50
Açılış
20.78
Satış
19.86
Alış
20.16
Düşük
19.35
Yüksek
21.27
Hacim
775
Günlük değişim
-3.12%
Aylık değişim
75.75%
6 aylık değişim
1514.63%
Yıllık değişim
918.46%
21 Eylül, Pazar