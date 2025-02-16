KurseKategorien
Währungen / RAPT
Zurück zum Aktien

RAPT: RAPT Therapeutics Inc

20.50 USD 2.50 (13.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RAPT hat sich für heute um 13.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.14 bis zu einem Hoch von 20.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die RAPT Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAPT News

Tagesspanne
18.14 20.90
Jahresspanne
0.71 20.90
Vorheriger Schlusskurs
18.00
Eröffnung
18.40
Bid
20.50
Ask
20.80
Tief
18.14
Hoch
20.90
Volumen
714
Tagesänderung
13.89%
Monatsänderung
81.42%
6-Monatsänderung
1566.67%
Jahresänderung
951.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K