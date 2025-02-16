Währungen / RAPT
RAPT: RAPT Therapeutics Inc
20.50 USD 2.50 (13.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RAPT hat sich für heute um 13.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.14 bis zu einem Hoch von 20.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die RAPT Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.14 20.90
Jahresspanne
0.71 20.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.00
- Eröffnung
- 18.40
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Tief
- 18.14
- Hoch
- 20.90
- Volumen
- 714
- Tagesänderung
- 13.89%
- Monatsänderung
- 81.42%
- 6-Monatsänderung
- 1566.67%
- Jahresänderung
- 951.28%
