RAPT: RAPT Therapeutics Inc
17.63 USD 0.21 (1.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAPT за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.03, а максимальная — 18.24.
Следите за динамикой RAPT Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RAPT
- Wall Street Analysts Think Rapt Therapeutics (RAPT) Could Surge 101.02%: Read This Before Placing a Bet
- Rapt Therapeutics (RAPT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Wells Fargo lowers Rapt Therapeutics stock price target to $38 on model changes
- Clear Street raises Rapt Therapeutics stock price target to $24 on RPT904 potential
- Wall Street Analysts Believe Rapt Therapeutics (RAPT) Could Rally 122.22%: Here's is How to Trade
- JPMorgan upgrades Rapt Therapeutics stock rating to Neutral from Underweight
- Rapt Therapeutics (RAPT) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Best Momentum Stocks to Buy for July 15th
- Does Rapt Therapeutics (RAPT) Have the Potential to Rally 183.83% as Wall Street Analysts Expect?
- New Strong Buy Stocks for July 15th
- H.C. Wainwright raises Rapt Therapeutics stock price target to $27 after Merck deal
- RAPT Therapeutics adds two new directors to board
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- # RAPT Therapeutics to implement 1-for-8 reverse stock split
- Clear Street initiates Rapt Therapeutics stock with buy rating
- RAPT Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- H.C. Wainwright Sets Rapt Therapeutics Stock Buy Rating, $6 Target
- UBS cuts Rapt Therapeutics stock target to $1 from $2
- Still Cautious Over RAPT Therapeutics’ Fresh Start With RPT904 (NASDAQ:RAPT)
Дневной диапазон
17.03 18.24
Годовой диапазон
0.71 18.24
- Предыдущее закрытие
- 17.42
- Open
- 17.21
- Bid
- 17.63
- Ask
- 17.93
- Low
- 17.03
- High
- 18.24
- Объем
- 434
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 56.02%
- 6-месячное изменение
- 1333.33%
- Годовое изменение
- 804.10%
