Dövizler / RAND
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
14.70 USD 0.55 (3.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RAND fiyatı bugün -3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.61 ve Yüksek fiyatı olarak 15.26 aralığında işlem gördü.
Rand Capital Corporation - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAND haberleri
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 2.02%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.83%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.35%
- Jefferies upgrades ISS, Adecco; cuts Ashtead, Hays; reveals top and bottom picks
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- Azelis, Randstad face pressure with Morgan Stanley downgrades on weak outlook
- Randstad stock rating downgraded by Morgan Stanley on valuation concerns
- Nvidia Accuses Rivals of Being A.I. Doomers as US Debates Sale of Chips to China
- Strategic Solana Reserve Piling Up – Here’s How Much SOL Have Been Accumulated
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.67%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.17%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 1.38%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.76%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- Workday Q2 FY26 slides: subscription revenues up 14% as margins improve
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- Rand Capital (RAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAND)
- Earnings call transcript: Rand Capital sees income drop in Q2 2025
- Rand Capital Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital (RAND) Q2 Net Income Jumps
- Rand Capital Q2 2025 slides: NAV hit by Tilson writedown despite income growth
- Citi upgrades Randstad stock rating to Buy on stabilizing job market
- Rand Capital announces $0.29 quarterly cash dividend
Günlük aralık
14.61 15.26
Yıllık aralık
13.82 31.89
- Önceki kapanış
- 15.25
- Açılış
- 14.90
- Satış
- 14.70
- Alış
- 15.00
- Düşük
- 14.61
- Yüksek
- 15.26
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -3.61%
- Aylık değişim
- -5.47%
- 6 aylık değişim
- -23.40%
- Yıllık değişim
- -12.34%
21 Eylül, Pazar