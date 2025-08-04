Moedas / RAND
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
15.25 USD 0.04 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RAND para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.15 e o mais alto foi 15.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Rand Capital Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RAND Notícias
- Rand Capital (RAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAND)
- Earnings call transcript: Rand Capital sees income drop in Q2 2025
- Rand Capital Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital (RAND) Q2 Net Income Jumps
Faixa diária
15.15 15.25
Faixa anual
13.82 31.89
- Fechamento anterior
- 15.21
- Open
- 15.22
- Bid
- 15.25
- Ask
- 15.55
- Low
- 15.15
- High
- 15.25
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- -1.93%
- Mudança de 6 meses
- -20.53%
- Mudança anual
- -9.06%
