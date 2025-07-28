시세섹션
통화 / RAND
주식로 돌아가기

RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund

14.70 USD 0.55 (3.61%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RAND 환율이 오늘 -3.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.61이고 고가는 15.26이었습니다.

Rand Capital Corporation - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAND News

일일 변동 비율
14.61 15.26
년간 변동
13.82 31.89
이전 종가
15.25
시가
14.90
Bid
14.70
Ask
15.00
저가
14.61
고가
15.26
볼륨
6
일일 변동
-3.61%
월 변동
-5.47%
6개월 변동
-23.40%
년간 변동율
-12.34%
20 9월, 토요일