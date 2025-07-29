货币 / RAND
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
15.21 USD 0.66 (4.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RAND汇率已更改4.54%。当日，交易品种以低点14.50和高点15.50进行交易。
关注Rand Capital Corporation - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RAND新闻
- Rand Capital (RAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAND)
- Earnings call transcript: Rand Capital sees income drop in Q2 2025
- Rand Capital Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital (RAND) Q2 Net Income Jumps
- Rand Capital Q2 2025 slides: NAV hit by Tilson writedown despite income growth
- Citi upgrades Randstad stock rating to Buy on stabilizing job market
日范围
14.50 15.50
年范围
13.82 31.89
- 前一天收盘价
- 14.55
- 开盘价
- 15.50
- 卖价
- 15.21
- 买价
- 15.51
- 最低价
- 14.50
- 最高价
- 15.50
- 交易量
- 6
- 日变化
- 4.54%
- 月变化
- -2.19%
- 6个月变化
- -20.74%
- 年变化
- -9.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值