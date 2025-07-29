Währungen / RAND
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
14.70 USD 0.55 (3.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RAND hat sich für heute um -3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.61 bis zu einem Hoch von 15.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rand Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RAND News
- Rand Capital (RAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAND)
- Earnings call transcript: Rand Capital sees income drop in Q2 2025
- Rand Capital Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital (RAND) Q2 Net Income Jumps
- Rand Capital Q2 2025 slides: NAV hit by Tilson writedown despite income growth
Tagesspanne
14.61 15.26
Jahresspanne
13.82 31.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.25
- Eröffnung
- 14.90
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Tief
- 14.61
- Hoch
- 15.26
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -3.61%
- Monatsänderung
- -5.47%
- 6-Monatsänderung
- -23.40%
- Jahresänderung
- -12.34%
