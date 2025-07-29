КотировкиРазделы
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund

14.55 USD 0.45 (3.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RAND за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.55, а максимальная — 15.00.

Следите за динамикой Rand Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.55 15.00
Годовой диапазон
13.82 31.89
Предыдущее закрытие
15.00
Open
14.60
Bid
14.55
Ask
14.85
Low
14.55
High
15.00
Объем
8
Дневное изменение
-3.00%
Месячное изменение
-6.43%
6-месячное изменение
-24.18%
Годовое изменение
-13.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.