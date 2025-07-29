Валюты / RAND
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
14.55 USD 0.45 (3.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAND за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.55, а максимальная — 15.00.
Следите за динамикой Rand Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RAND
- Rand Capital (RAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAND)
- Earnings call transcript: Rand Capital sees income drop in Q2 2025
- Rand Capital Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital (RAND) Q2 Net Income Jumps
- Rand Capital Q2 2025 slides: NAV hit by Tilson writedown despite income growth
- Citi upgrades Randstad stock rating to Buy on stabilizing job market
Дневной диапазон
14.55 15.00
Годовой диапазон
13.82 31.89
- Предыдущее закрытие
- 15.00
- Open
- 14.60
- Bid
- 14.55
- Ask
- 14.85
- Low
- 14.55
- High
- 15.00
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -3.00%
- Месячное изменение
- -6.43%
- 6-месячное изменение
- -24.18%
- Годовое изменение
- -13.24%
