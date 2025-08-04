Divisas / RAND
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
15.21 USD 0.66 (4.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RAND de hoy ha cambiado un 4.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.50, mientras que el máximo ha alcanzado 15.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rand Capital Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAND News
- Las bolsas de valores de Holanda cerraron con caídas; el AEX perdió un 0.83%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.83%
- Las bolsas de valores de Holanda cerraron con subidas; el AEX ganó un 0.35%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.35%
- Jefferies mejora ISS y Adecco; recorta Ashtead y Hays; revela sus mejores y peores elecciones
- Jefferies upgrades ISS, Adecco; cuts Ashtead, Hays; reveals top and bottom picks
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- Azelis, Randstad face pressure with Morgan Stanley downgrades on weak outlook
- Randstad stock rating downgraded by Morgan Stanley on valuation concerns
- Nvidia Accuses Rivals of Being A.I. Doomers as US Debates Sale of Chips to China
- Strategic Solana Reserve Piling Up – Here’s How Much SOL Have Been Accumulated
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.67%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.17%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 1.38%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.76%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- Workday Q2 FY26 slides: subscription revenues up 14% as margins improve
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.31%
- Rand Capital (RAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAND)
- Earnings call transcript: Rand Capital sees income drop in Q2 2025
- Rand Capital Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rand Capital (RAND) Q2 Net Income Jumps
- Rand Capital Q2 2025 slides: NAV hit by Tilson writedown despite income growth
Rango diario
14.50 15.50
Rango anual
13.82 31.89
- Cierres anteriores
- 14.55
- Open
- 15.50
- Bid
- 15.21
- Ask
- 15.51
- Low
- 14.50
- High
- 15.50
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 4.54%
- Cambio mensual
- -2.19%
- Cambio a 6 meses
- -20.74%
- Cambio anual
- -9.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B