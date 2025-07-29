Valute / RAND
RAND: Rand Capital Corporation - Closed End Fund
14.70 USD 0.55 (3.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RAND ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.61 e ad un massimo di 15.26.
Segui le dinamiche di Rand Capital Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.61 15.26
Intervallo Annuale
13.82 31.89
- Chiusura Precedente
- 15.25
- Apertura
- 14.90
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Minimo
- 14.61
- Massimo
- 15.26
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -3.61%
- Variazione Mensile
- -5.47%
- Variazione Semestrale
- -23.40%
- Variazione Annuale
- -12.34%
21 settembre, domenica