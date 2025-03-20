FiyatlarBölümler
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

170.09 USD 0.51 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QUS fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 169.26 ve Yüksek fiyatı olarak 170.09 aralığında işlem gördü.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
169.26 170.09
Yıllık aralık
137.58 170.09
Önceki kapanış
169.58
Açılış
169.60
Satış
170.09
Alış
170.39
Düşük
169.26
Yüksek
170.09
Hacim
38
Günlük değişim
0.30%
Aylık değişim
2.35%
6 aylık değişim
9.17%
Yıllık değişim
8.12%
21 Eylül, Pazar