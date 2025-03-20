Dövizler / QUS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
170.09 USD 0.51 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QUS fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 169.26 ve Yüksek fiyatı olarak 170.09 aralığında işlem gördü.
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUS haberleri
- Is SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) a Strong ETF Right Now?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Should SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) Be on Your Investing Radar?
- Is SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) a Strong ETF Right Now?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
Günlük aralık
169.26 170.09
Yıllık aralık
137.58 170.09
- Önceki kapanış
- 169.58
- Açılış
- 169.60
- Satış
- 170.09
- Alış
- 170.39
- Düşük
- 169.26
- Yüksek
- 170.09
- Hacim
- 38
- Günlük değişim
- 0.30%
- Aylık değişim
- 2.35%
- 6 aylık değişim
- 9.17%
- Yıllık değişim
- 8.12%
21 Eylül, Pazar