KurseKategorien
Währungen / QUS
Zurück zum Aktien

QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

169.91 USD 0.33 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QUS hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.26 bis zu einem Hoch von 169.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QUS News

Tagesspanne
169.26 169.91
Jahresspanne
137.58 170.05
Vorheriger Schlusskurs
169.58
Eröffnung
169.60
Bid
169.91
Ask
170.21
Tief
169.26
Hoch
169.91
Volumen
24
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
2.24%
6-Monatsänderung
9.05%
Jahresänderung
8.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K