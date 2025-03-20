Währungen / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
169.91 USD 0.33 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QUS hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.26 bis zu einem Hoch von 169.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
169.26 169.91
Jahresspanne
137.58 170.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 169.58
- Eröffnung
- 169.60
- Bid
- 169.91
- Ask
- 170.21
- Tief
- 169.26
- Hoch
- 169.91
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 2.24%
- 6-Monatsänderung
- 9.05%
- Jahresänderung
- 8.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K