Валюты / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
168.56 USD 0.08 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QUS за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 168.26, а максимальная — 169.04.
Следите за динамикой SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QUS
Дневной диапазон
168.26 169.04
Годовой диапазон
137.58 169.43
- Предыдущее закрытие
- 168.64
- Open
- 168.86
- Bid
- 168.56
- Ask
- 168.86
- Low
- 168.26
- High
- 169.04
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- 8.18%
- Годовое изменение
- 7.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.