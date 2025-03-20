Devises / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
170.09 USD 0.51 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QUS a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 169.26 et à un maximum de 170.09.
Suivez la dynamique SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
169.26 170.09
Range Annuel
137.58 170.09
- Clôture Précédente
- 169.58
- Ouverture
- 169.60
- Bid
- 170.09
- Ask
- 170.39
- Plus Bas
- 169.26
- Plus Haut
- 170.09
- Volume
- 38
- Changement quotidien
- 0.30%
- Changement Mensuel
- 2.35%
- Changement à 6 Mois
- 9.17%
- Changement Annuel
- 8.12%
20 septembre, samedi