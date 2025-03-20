Divisas / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
168.91 USD 0.35 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QUS de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 168.15, mientras que el máximo ha alcanzado 169.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QUS News
Rango diario
168.15 169.20
Rango anual
137.58 169.43
- Cierres anteriores
- 168.56
- Open
- 169.07
- Bid
- 168.91
- Ask
- 169.21
- Low
- 168.15
- High
- 169.20
- Volumen
- 58
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- 1.64%
- Cambio a 6 meses
- 8.41%
- Cambio anual
- 7.37%
