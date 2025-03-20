通貨 / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
169.58 USD 0.67 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QUSの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり169.46の安値と170.05の高値で取引されました。
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
169.46 170.05
1年のレンジ
137.58 170.05
- 以前の終値
- 168.91
- 始値
- 169.84
- 買値
- 169.58
- 買値
- 169.88
- 安値
- 169.46
- 高値
- 170.05
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 2.04%
- 6ヶ月の変化
- 8.84%
- 1年の変化
- 7.79%
