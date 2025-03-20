통화 / QUS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
170.09 USD 0.51 (0.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QUS 환율이 오늘 0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 169.26이고 고가는 170.09이었습니다.
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUS News
- Is SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) a Strong ETF Right Now?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Should SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) Be on Your Investing Radar?
- Is SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) a Strong ETF Right Now?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
일일 변동 비율
169.26 170.09
년간 변동
137.58 170.09
- 이전 종가
- 169.58
- 시가
- 169.60
- Bid
- 170.09
- Ask
- 170.39
- 저가
- 169.26
- 고가
- 170.09
- 볼륨
- 38
- 일일 변동
- 0.30%
- 월 변동
- 2.35%
- 6개월 변동
- 9.17%
- 년간 변동율
- 8.12%
20 9월, 토요일