시세섹션
통화 / QUS
주식로 돌아가기

QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

170.09 USD 0.51 (0.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QUS 환율이 오늘 0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 169.26이고 고가는 170.09이었습니다.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QUS News

일일 변동 비율
169.26 170.09
년간 변동
137.58 170.09
이전 종가
169.58
시가
169.60
Bid
170.09
Ask
170.39
저가
169.26
고가
170.09
볼륨
38
일일 변동
0.30%
월 변동
2.35%
6개월 변동
9.17%
년간 변동율
8.12%
20 9월, 토요일