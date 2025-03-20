货币 / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
168.91 USD 0.35 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QUS汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点168.15和高点169.20进行交易。
关注SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
168.15 169.20
年范围
137.58 169.43
- 前一天收盘价
- 168.56
- 开盘价
- 169.07
- 卖价
- 168.91
- 买价
- 169.21
- 最低价
- 168.15
- 最高价
- 169.20
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 8.41%
- 年变化
- 7.37%
