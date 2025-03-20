Moedas / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
169.58 USD 0.67 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QUS para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 169.46 e o mais alto foi 170.05.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QUS Notícias
Faixa diária
169.46 170.05
Faixa anual
137.58 170.05
- Fechamento anterior
- 168.91
- Open
- 169.84
- Bid
- 169.58
- Ask
- 169.88
- Low
- 169.46
- High
- 170.05
- Volume
- 61
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 2.04%
- Mudança de 6 meses
- 8.84%
- Mudança anual
- 7.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh