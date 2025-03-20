QuotazioniSezioni
Valute / QUS
Tornare a Azioni

QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

170.09 USD 0.51 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QUS ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 169.26 e ad un massimo di 170.09.

Segui le dinamiche di SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QUS News

Intervallo Giornaliero
169.26 170.09
Intervallo Annuale
137.58 170.09
Chiusura Precedente
169.58
Apertura
169.60
Bid
170.09
Ask
170.39
Minimo
169.26
Massimo
170.09
Volume
38
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
2.35%
Variazione Semestrale
9.17%
Variazione Annuale
8.12%
21 settembre, domenica