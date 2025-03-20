Valute / QUS
QUS: SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
170.09 USD 0.51 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QUS ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 169.26 e ad un massimo di 170.09.
Segui le dinamiche di SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
169.26 170.09
Intervallo Annuale
137.58 170.09
- Chiusura Precedente
- 169.58
- Apertura
- 169.60
- Bid
- 170.09
- Ask
- 170.39
- Minimo
- 169.26
- Massimo
- 170.09
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 2.35%
- Variazione Semestrale
- 9.17%
- Variazione Annuale
- 8.12%
21 settembre, domenica