Dövizler / QTUM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QTUM: Defiance Quantum ETF
105.19 USD 0.91 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QTUM fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.85 ve Yüksek fiyatı olarak 105.37 aralığında işlem gördü.
Defiance Quantum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTUM haberleri
- QTUM: AI Momentum Is A Gift And A Curse (NASDAQ:QTUM)
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Short-Seller Jim Chanos Bets Against AI Hype, Challenges Brookfield's Data Center Projections Of 10X Growth By 2034 - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Gary Black Says This Could Spark Strong Rally In Tech And Growth Stocks If Recession Risks Stay Low - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- Beth Kindig Warns Of AI Software 'Bubble' Risk Amid R&D Stage, Says True Value Lies In Stocks That Are 'Participating Right Now' - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Quantum Computing News: Nvidia Expands Role, IQM Secures $320 Million, ETF Surges to $2 Billion - TipRanks.com
- Quantum Computing: High Price For An Unproven Business Model (NASDAQ:QUBT)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- 2 ETFs That Give You Exposure to the Latest Trends in Tech
- QTUM Provides A Unique Approach To Investing In Quantum Computing
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- IonQ Vs. Defiance Quantum ETF: Why I Prefer The Broad Approach (NYSE:IONQ)
- Missed The AI Bonanza? 12 Stocks Drive The Coming Quantum Boom
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Mark Cuban Says 'IP Is King In An AI World' As Tech Giants Pour In Trillions — Here Are Some Top AI Spenders' Stocks To Watch - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Quantum computing could lead to a new world order, BofA says
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
Günlük aralık
103.85 105.37
Yıllık aralık
61.28 105.37
- Önceki kapanış
- 104.28
- Açılış
- 104.06
- Satış
- 105.19
- Alış
- 105.49
- Düşük
- 103.85
- Yüksek
- 105.37
- Hacim
- 1.874 K
- Günlük değişim
- 0.87%
- Aylık değişim
- 13.72%
- 6 aylık değişim
- 40.91%
- Yıllık değişim
- 68.09%
21 Eylül, Pazar