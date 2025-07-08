クォートセクション
通貨 / QTUM
QTUM: Defiance Quantum ETF

104.28 USD 2.73 (2.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QTUMの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり102.90の安値と104.83の高値で取引されました。

Defiance Quantum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
102.90 104.83
1年のレンジ
61.28 104.83
以前の終値
101.55
始値
103.52
買値
104.28
買値
104.58
安値
102.90
高値
104.83
出来高
1.967 K
1日の変化
2.69%
1ヶ月の変化
12.74%
6ヶ月の変化
39.69%
1年の変化
66.63%
