通貨 / QTUM
QTUM: Defiance Quantum ETF
104.28 USD 2.73 (2.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QTUMの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり102.90の安値と104.83の高値で取引されました。
Defiance Quantum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
102.90 104.83
1年のレンジ
61.28 104.83
- 以前の終値
- 101.55
- 始値
- 103.52
- 買値
- 104.28
- 買値
- 104.58
- 安値
- 102.90
- 高値
- 104.83
- 出来高
- 1.967 K
- 1日の変化
- 2.69%
- 1ヶ月の変化
- 12.74%
- 6ヶ月の変化
- 39.69%
- 1年の変化
- 66.63%
