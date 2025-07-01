CotizacionesSecciones
Divisas / QTUM
Volver a Acciones

QTUM: Defiance Quantum ETF

101.55 USD 0.80 (0.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QTUM de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.00, mientras que el máximo ha alcanzado 102.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Defiance Quantum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QTUM News

Rango diario
100.00 102.12
Rango anual
61.28 102.12
Cierres anteriores
100.75
Open
100.88
Bid
101.55
Ask
101.85
Low
100.00
High
102.12
Volumen
997
Cambio diario
0.79%
Cambio mensual
9.78%
Cambio a 6 meses
36.03%
Cambio anual
62.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B