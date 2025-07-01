Divisas / QTUM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QTUM: Defiance Quantum ETF
101.55 USD 0.80 (0.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QTUM de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.00, mientras que el máximo ha alcanzado 102.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Defiance Quantum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTUM News
- Short-Seller Jim Chanos Bets Against AI Hype, Challenges Brookfield's Data Center Projections Of 10X Growth By 2034 - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Gary Black Says This Could Spark Strong Rally In Tech And Growth Stocks If Recession Risks Stay Low - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- Beth Kindig Warns Of AI Software 'Bubble' Risk Amid R&D Stage, Says True Value Lies In Stocks That Are 'Participating Right Now' - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Quantum Computing News: Nvidia Expands Role, IQM Secures $320 Million, ETF Surges to $2 Billion - TipRanks.com
- Quantum Computing: High Price For An Unproven Business Model (NASDAQ:QUBT)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- 2 ETFs That Give You Exposure to the Latest Trends in Tech
- QTUM Provides A Unique Approach To Investing In Quantum Computing
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- IonQ Vs. Defiance Quantum ETF: Why I Prefer The Broad Approach (NYSE:IONQ)
- Missed The AI Bonanza? 12 Stocks Drive The Coming Quantum Boom
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Mark Cuban Says 'IP Is King In An AI World' As Tech Giants Pour In Trillions — Here Are Some Top AI Spenders' Stocks To Watch - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Quantum computing could lead to a new world order, BofA says
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- BlackRock Shifts Gears, Declares AI The New 'Anchor For Returns' As Inflation Stays Sticky - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- QTUM ETF: Riding The Quantum Wave, Without Drowning In Risk (NASDAQ:QTUM)
Rango diario
100.00 102.12
Rango anual
61.28 102.12
- Cierres anteriores
- 100.75
- Open
- 100.88
- Bid
- 101.55
- Ask
- 101.85
- Low
- 100.00
- High
- 102.12
- Volumen
- 997
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 9.78%
- Cambio a 6 meses
- 36.03%
- Cambio anual
- 62.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B