Валюты / QTUM
QTUM: Defiance Quantum ETF
100.75 USD 0.41 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QTUM за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.00, а максимальная — 100.94.
Следите за динамикой Defiance Quantum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QTUM
- Short-Seller Jim Chanos Bets Against AI Hype, Challenges Brookfield's Data Center Projections Of 10X Growth By 2034 - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Gary Black Says This Could Spark Strong Rally In Tech And Growth Stocks If Recession Risks Stay Low - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- Beth Kindig Warns Of AI Software 'Bubble' Risk Amid R&D Stage, Says True Value Lies In Stocks That Are 'Participating Right Now' - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Quantum Computing News: Nvidia Expands Role, IQM Secures $320 Million, ETF Surges to $2 Billion - TipRanks.com
- Quantum Computing: High Price For An Unproven Business Model (NASDAQ:QUBT)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- 2 ETFs That Give You Exposure to the Latest Trends in Tech
- QTUM Provides A Unique Approach To Investing In Quantum Computing
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- IonQ Vs. Defiance Quantum ETF: Why I Prefer The Broad Approach (NYSE:IONQ)
- Missed The AI Bonanza? 12 Stocks Drive The Coming Quantum Boom
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Mark Cuban Says 'IP Is King In An AI World' As Tech Giants Pour In Trillions — Here Are Some Top AI Spenders' Stocks To Watch - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Quantum computing could lead to a new world order, BofA says
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- BlackRock Shifts Gears, Declares AI The New 'Anchor For Returns' As Inflation Stays Sticky - First Trust DJ Internet Index Fund (ARCA:FDN), Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (ARCA:FTEC)
- QTUM ETF: Riding The Quantum Wave, Without Drowning In Risk (NASDAQ:QTUM)
Дневной диапазон
100.00 100.94
Годовой диапазон
61.28 100.94
- Предыдущее закрытие
- 100.34
- Open
- 100.64
- Bid
- 100.75
- Ask
- 101.05
- Low
- 100.00
- High
- 100.94
- Объем
- 678
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 8.92%
- 6-месячное изменение
- 34.96%
- Годовое изменение
- 60.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.