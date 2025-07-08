Devises / QTUM
QTUM: Defiance Quantum ETF
105.19 USD 0.91 (0.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QTUM a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.85 et à un maximum de 105.37.
Suivez la dynamique Defiance Quantum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
103.85 105.37
Range Annuel
61.28 105.37
- Clôture Précédente
- 104.28
- Ouverture
- 104.06
- Bid
- 105.19
- Ask
- 105.49
- Plus Bas
- 103.85
- Plus Haut
- 105.37
- Volume
- 1.874 K
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- 13.72%
- Changement à 6 Mois
- 40.91%
- Changement Annuel
- 68.09%
20 septembre, samedi