货币 / QTUM
QTUM: Defiance Quantum ETF
101.55 USD 0.80 (0.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QTUM汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点100.00和高点102.12进行交易。
关注Defiance Quantum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QTUM新闻
日范围
100.00 102.12
年范围
61.28 102.12
- 前一天收盘价
- 100.75
- 开盘价
- 100.88
- 卖价
- 101.55
- 买价
- 101.85
- 最低价
- 100.00
- 最高价
- 102.12
- 交易量
- 883
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- 9.78%
- 6个月变化
- 36.03%
- 年变化
- 62.27%
