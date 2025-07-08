통화 / QTUM
QTUM: Defiance Quantum ETF
105.19 USD 0.91 (0.87%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QTUM 환율이 오늘 0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 103.85이고 고가는 105.37이었습니다.
Defiance Quantum ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
103.85 105.37
년간 변동
61.28 105.37
- 이전 종가
- 104.28
- 시가
- 104.06
- Bid
- 105.19
- Ask
- 105.49
- 저가
- 103.85
- 고가
- 105.37
- 볼륨
- 1.874 K
- 일일 변동
- 0.87%
- 월 변동
- 13.72%
- 6개월 변동
- 40.91%
- 년간 변동율
- 68.09%
20 9월, 토요일