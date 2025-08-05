QTEC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi 236.35 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 236.27 - 238.48 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 233.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 152 değerine ulaştı. QTEC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi şu anda 236.35 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.13% ve USD değerlerini izler. QTEC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QTEC hisse senedi nasıl alınır? First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisselerini şu anki 236.35 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 236.35 ve Ask 236.65 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 152 ve günlük değişim oranı -0.67% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QTEC fiyat hareketlerini takip edin.

QTEC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 143.92 - 238.48 ve mevcut fiyatı 236.35 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 236.35 veya Ask 236.65 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.56% ve 6 aylık değişim oranı 30.88% değerlerini karşılaştırır. QTEC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi yıllık olarak 238.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 143.92 - 238.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 233.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund performansını takip edin.

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 143.92 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 236.35 ve hareket ettiği yıllık aralık 143.92 - 238.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QTEC fiyat hareketlerini izleyin.