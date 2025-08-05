- Genel bakış
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
QTEC fiyatı bugün 1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 236.27 ve Yüksek fiyatı olarak 238.48 aralığında işlem gördü.
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
QTEC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi 236.35 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 236.27 - 238.48 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 233.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 152 değerine ulaştı. QTEC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi şu anda 236.35 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.13% ve USD değerlerini izler. QTEC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
QTEC hisse senedi nasıl alınır?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisselerini şu anki 236.35 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 236.35 ve Ask 236.65 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 152 ve günlük değişim oranı -0.67% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QTEC fiyat hareketlerini takip edin.
QTEC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 143.92 - 238.48 ve mevcut fiyatı 236.35 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 236.35 veya Ask 236.65 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.56% ve 6 aylık değişim oranı 30.88% değerlerini karşılaştırır. QTEC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi yıllık olarak 238.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 143.92 - 238.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 233.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund performansını takip edin.
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 143.92 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 236.35 ve hareket ettiği yıllık aralık 143.92 - 238.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QTEC fiyat hareketlerini izleyin.
QTEC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 233.27 ve yıllık değişim oranı 26.13% değerlerinde görülebilir.
