QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
今日QTEC汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点236.72和高点238.48进行交易。
关注First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
QTEC股票今天的价格是多少？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票今天的定价为237.72。它在236.72 - 238.48范围内交易，昨天的收盘价为233.27，交易量达到97。QTEC的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票是否支付股息？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund目前的价值为237.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.87%和USD。实时查看图表以跟踪QTEC走势。
如何购买QTEC股票？
您可以以237.72的当前价格购买First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票。订单通常设置在237.72或238.02附近，而97和-0.09%显示市场活动。立即关注QTEC的实时图表更新。
如何投资QTEC股票？
投资First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund需要考虑年度范围143.92 - 238.48和当前价格237.72。许多人在以237.72或238.02下订单之前，会比较4.16%和。实时查看QTEC价格图表，了解每日变化。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund的最高价格是238.48。在143.92 - 238.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund的绩效。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票的最低价格是多少？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund（QTEC）的最低价格为143.92。将其与当前的237.72和143.92 - 238.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QTEC股票是什么时候拆分的？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、233.27和26.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 233.27
- 开盘价
- 237.94
- 卖价
- 237.72
- 买价
- 238.02
- 最低价
- 236.72
- 最高价
- 238.48
- 交易量
- 97
- 日变化
- 1.91%
- 月变化
- 4.16%
- 6个月变化
- 31.64%
- 年变化
- 26.87%