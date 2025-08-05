报价部分
货币 / QTEC
回到股票

QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

237.72 USD 4.45 (1.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QTEC汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点236.72和高点238.48进行交易。

关注First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

QTEC股票今天的价格是多少？

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票今天的定价为237.72。它在236.72 - 238.48范围内交易，昨天的收盘价为233.27，交易量达到97。QTEC的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票是否支付股息？

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund目前的价值为237.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.87%和USD。实时查看图表以跟踪QTEC走势。

如何购买QTEC股票？

您可以以237.72的当前价格购买First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票。订单通常设置在237.72或238.02附近，而97和-0.09%显示市场活动。立即关注QTEC的实时图表更新。

如何投资QTEC股票？

投资First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund需要考虑年度范围143.92 - 238.48和当前价格237.72。许多人在以237.72或238.02下订单之前，会比较4.16%和。实时查看QTEC价格图表，了解每日变化。

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund的最高价格是238.48。在143.92 - 238.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund的绩效。

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund股票的最低价格是多少？

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund（QTEC）的最低价格为143.92。将其与当前的237.72和143.92 - 238.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTEC股票是什么时候拆分的？

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、233.27和26.87%中可见。

日范围
236.72 238.48
年范围
143.92 238.48
前一天收盘价
233.27
开盘价
237.94
卖价
237.72
买价
238.02
最低价
236.72
最高价
238.48
交易量
97
日变化
1.91%
月变化
4.16%
6个月变化
31.64%
年变化
26.87%
06 十月, 星期一