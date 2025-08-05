- Visão do mercado
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
A taxa do QTEC para hoje mudou para 1.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 236.72 e o mais alto foi 238.48.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTEC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QTEC hoje?
Hoje First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) está avaliado em 237.72. O instrumento é negociado dentro de 236.72 - 238.48, o fechamento de ontem foi 233.27, e o volume de negociação atingiu 97. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QTEC em tempo real.
As ações de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund está avaliado em 237.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.87% e USD. Monitore os movimentos de QTEC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QTEC?
Você pode comprar ações de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) pelo preço atual 237.72. Ordens geralmente são executadas perto de 237.72 ou 238.02, enquanto 97 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QTEC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QTEC?
Investir em First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund envolve considerar a faixa anual 143.92 - 238.48 e o preço atual 237.72. Muitos comparam 4.16% e 31.64% antes de enviar ordens em 237.72 ou 238.02. Estude as mudanças diárias de preço de QTEC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
O maior preço de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) no último ano foi 238.48. As ações oscilaram bastante dentro de 143.92 - 238.48, e a comparação com 233.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
O menor preço de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) no ano foi 143.92. A comparação com o preço atual 237.72 e 143.92 - 238.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QTEC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QTEC?
No passado First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 233.27 e 26.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 233.27
- Open
- 237.94
- Bid
- 237.72
- Ask
- 238.02
- Low
- 236.72
- High
- 238.48
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 1.91%
- Mudança mensal
- 4.16%
- Mudança de 6 meses
- 31.64%
- Mudança anual
- 26.87%