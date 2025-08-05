QuotazioniSezioni
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

236.72 USD 3.45 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QTEC ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 236.72 e ad un massimo di 237.94.

Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QTEC oggi?

Oggi le azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund sono prezzate a 236.72. Viene scambiato all'interno di 236.72 - 237.94, la chiusura di ieri è stata 233.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QTEC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund pagano dividendi?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund è attualmente valutato a 236.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QTEC.

Come acquistare azioni QTEC?

Puoi acquistare azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund al prezzo attuale di 236.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 236.72 o 237.02, mentre 39 e -0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QTEC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QTEC?

Investire in First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 143.92 - 237.94 e il prezzo attuale 236.72. Molti confrontano 3.72% e 31.08% prima di effettuare ordini su 236.72 o 237.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QTEC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Il prezzo massimo di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund nell'ultimo anno è stato 237.94. All'interno di 143.92 - 237.94, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 233.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Il prezzo più basso di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) nel corso dell'anno è stato 143.92. Confrontandolo con gli attuali 236.72 e 143.92 - 237.94 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QTEC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QTEC?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 233.27 e 26.33%.

Intervallo Giornaliero
236.72 237.94
Intervallo Annuale
143.92 237.94
Chiusura Precedente
233.27
Apertura
237.94
Bid
236.72
Ask
237.02
Minimo
236.72
Massimo
237.94
Volume
39
Variazione giornaliera
1.48%
Variazione Mensile
3.72%
Variazione Semestrale
31.08%
Variazione Annuale
26.33%
06 ottobre, lunedì