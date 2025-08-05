- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
Il tasso di cambio QTEC ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 236.72 e ad un massimo di 237.94.
Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTEC News
- Should You Invest in the First Trust NASDAQ-100-Technology Sector ETF (QTEC)?
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is First Trust NASDAQ-100-Technology Sector ETF (QTEC) a Strong ETF Right Now?
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Should You Invest in the First Trust NASDAQ-100-Technology Sector ETF (QTEC)?
- Stay Long Tech And Growth
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QTEC oggi?
Oggi le azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund sono prezzate a 236.72. Viene scambiato all'interno di 236.72 - 237.94, la chiusura di ieri è stata 233.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QTEC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund pagano dividendi?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund è attualmente valutato a 236.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QTEC.
Come acquistare azioni QTEC?
Puoi acquistare azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund al prezzo attuale di 236.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 236.72 o 237.02, mentre 39 e -0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QTEC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QTEC?
Investire in First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 143.92 - 237.94 e il prezzo attuale 236.72. Molti confrontano 3.72% e 31.08% prima di effettuare ordini su 236.72 o 237.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QTEC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Il prezzo massimo di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund nell'ultimo anno è stato 237.94. All'interno di 143.92 - 237.94, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 233.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Il prezzo più basso di First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) nel corso dell'anno è stato 143.92. Confrontandolo con gli attuali 236.72 e 143.92 - 237.94 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QTEC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QTEC?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 233.27 e 26.33%.
- Chiusura Precedente
- 233.27
- Apertura
- 237.94
- Bid
- 236.72
- Ask
- 237.02
- Minimo
- 236.72
- Massimo
- 237.94
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- 1.48%
- Variazione Mensile
- 3.72%
- Variazione Semestrale
- 31.08%
- Variazione Annuale
- 26.33%