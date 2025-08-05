- Aperçu
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
Le taux de change de QTEC a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 236.72 et à un maximum de 237.94.
Suivez la dynamique First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QTEC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QTEC aujourd'hui ?
L'action First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund est cotée à 236.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 236.72 - 237.94, a clôturé hier à 233.27 et son volume d'échange a atteint 39. Le graphique en temps réel du cours de QTEC présente ces mises à jour.
L'action First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund est actuellement valorisé à 236.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QTEC.
Comment acheter des actions QTEC ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund au cours actuel de 236.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 236.72 ou de 237.02, le 39 et le -0.51% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QTEC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QTEC ?
Investir dans First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 143.92 - 237.94 et le prix actuel 236.72. Beaucoup comparent 3.72% et 31.08% avant de passer des ordres à 236.72 ou 237.02. Consultez le graphique du cours de QTEC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund l'année dernière était 237.94. Au cours de 143.92 - 237.94, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 233.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) sur l'année a été 143.92. Sa comparaison avec 236.72 et 143.92 - 237.94 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QTEC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QTEC a-t-elle été divisée ?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 233.27 et 26.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 233.27
- Ouverture
- 237.94
- Bid
- 236.72
- Ask
- 237.02
- Plus Bas
- 236.72
- Plus Haut
- 237.94
- Volume
- 39
- Changement quotidien
- 1.48%
- Changement Mensuel
- 3.72%
- Changement à 6 Mois
- 31.08%
- Changement Annuel
- 26.33%