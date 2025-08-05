КотировкиРазделы
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

237.72 USD 4.45 (1.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QTEC за сегодня изменился на 1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.72, а максимальная — 238.48.

Следите за динамикой First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTEC сегодня?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) сегодня оценивается на уровне 237.72. Инструмент торгуется в пределах 236.72 - 238.48, вчерашнее закрытие составило 233.27, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund в настоящее время оценивается в 237.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.87% и USD. Отслеживайте движения QTEC на графике в реальном времени.

Как купить акции QTEC?

Вы можете купить акции First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) по текущей цене 237.72. Ордера обычно размещаются около 237.72 или 238.02, тогда как 97 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTEC?

Инвестирование в First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund предполагает учет годового диапазона 143.92 - 238.48 и текущей цены 237.72. Многие сравнивают 4.16% и 31.64% перед размещением ордеров на 237.72 или 238.02. Изучайте ежедневные изменения цены QTEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Самая высокая цена First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) за последний год составила 238.48. Акции заметно колебались в пределах 143.92 - 238.48, сравнение с 233.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Самая низкая цена First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) за год составила 143.92. Сравнение с текущими 237.72 и 143.92 - 238.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTEC?

В прошлом First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 233.27 и 26.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
236.72 238.48
Годовой диапазон
143.92 238.48
Предыдущее закрытие
233.27
Open
237.94
Bid
237.72
Ask
238.02
Low
236.72
High
238.48
Объем
97
Дневное изменение
1.91%
Месячное изменение
4.16%
6-месячное изменение
31.64%
Годовое изменение
26.87%
06 октября, понедельник