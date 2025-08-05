KurseKategorien
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

237.72 USD 4.45 (1.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QTEC hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 236.72 bis zu einem Hoch von 238.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QTEC heute?

Die Aktie von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) notiert heute bei 237.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 236.72 - 238.48 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 233.27 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von QTEC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QTEC Dividenden?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund wird derzeit mit 237.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QTEC zu verfolgen.

Wie kaufe ich QTEC-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) zum aktuellen Kurs von 237.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 237.72 oder 238.02 platziert, während 97 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QTEC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QTEC-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund müssen die jährliche Spanne 143.92 - 238.48 und der aktuelle Kurs 237.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.16% und 31.64%, bevor sie Orders zu 237.72 oder 238.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QTEC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Der höchste Kurs von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) im vergangenen Jahr lag bei 238.48. Innerhalb von 143.92 - 238.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 233.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Der niedrigste Kurs von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) im Laufe des Jahres betrug 143.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 237.72 und der Spanne 143.92 - 238.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QTEC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QTEC statt?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 233.27 und 26.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
236.72 238.48
Jahresspanne
143.92 238.48
Vorheriger Schlusskurs
233.27
Eröffnung
237.94
Bid
237.72
Ask
238.02
Tief
236.72
Hoch
238.48
Volumen
97
Tagesänderung
1.91%
Monatsänderung
4.16%
6-Monatsänderung
31.64%
Jahresänderung
26.87%
06 Oktober, Montag