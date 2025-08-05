- Übersicht
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
Der Wechselkurs von QTEC hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 236.72 bis zu einem Hoch von 238.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTEC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QTEC heute?
Die Aktie von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) notiert heute bei 237.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 236.72 - 238.48 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 233.27 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von QTEC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QTEC Dividenden?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund wird derzeit mit 237.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QTEC zu verfolgen.
Wie kaufe ich QTEC-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) zum aktuellen Kurs von 237.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 237.72 oder 238.02 platziert, während 97 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QTEC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QTEC-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund müssen die jährliche Spanne 143.92 - 238.48 und der aktuelle Kurs 237.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.16% und 31.64%, bevor sie Orders zu 237.72 oder 238.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QTEC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Der höchste Kurs von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) im vergangenen Jahr lag bei 238.48. Innerhalb von 143.92 - 238.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 233.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) im Laufe des Jahres betrug 143.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 237.72 und der Spanne 143.92 - 238.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QTEC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QTEC statt?
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 233.27 und 26.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 233.27
- Eröffnung
- 237.94
- Bid
- 237.72
- Ask
- 238.02
- Tief
- 236.72
- Hoch
- 238.48
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 4.16%
- 6-Monatsänderung
- 31.64%
- Jahresänderung
- 26.87%