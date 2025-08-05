CotizacionesSecciones
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

237.72 USD 4.45 (1.91%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QTEC de hoy ha cambiado un 1.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 236.72, mientras que el máximo ha alcanzado 238.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de QTEC hoy?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) se evalúa hoy en 237.72. El instrumento se negocia dentro de 236.72 - 238.48; el cierre de ayer ha sido 233.27 y el volumen comercial ha alcanzado 97. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QTEC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund se evalúa actualmente en 237.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.87% y USD. Monitoree los movimientos de QTEC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de QTEC?

Puede comprar acciones de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) al precio actual de 237.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 237.72 o 238.02, mientras que 97 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QTEC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de QTEC?

Invertir en First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 143.92 - 238.48 y el precio actual 237.72. Muchos comparan 4.16% y 31.64% antes de colocar órdenes en 237.72 o 238.02. Estudie los cambios diarios de precios de QTEC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

El precio más alto de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) en el último año ha sido 238.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 143.92 - 238.48, una comparación con 233.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

El precio más bajo de First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC) para el año ha sido 143.92. La comparación con los actuales 237.72 y 143.92 - 238.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QTEC en detalle en el gráfico en tiempo real.

Rango diario
236.72 238.48
Rango anual
143.92 238.48
Cierres anteriores
233.27
Open
237.94
Bid
237.72
Ask
238.02
Low
236.72
High
238.48
Volumen
97
Cambio diario
1.91%
Cambio mensual
4.16%
Cambio a 6 meses
31.64%
Cambio anual
26.87%
06 octubre, lunes