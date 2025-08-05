- 概要
QTEC: First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
QTECの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり236.72の安値と238.48の高値で取引されました。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QTEC News
よくあるご質問
QTEC株の現在の価格は？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの株価は本日237.72です。236.72 - 238.48内で取引され、前日の終値は233.27、取引量は97に達しました。QTECのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの株は配当を出しますか？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの現在の価格は237.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.87%やUSDにも注目します。QTECの動きはライブチャートで確認できます。
QTEC株を買う方法は？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの株は現在237.72で購入可能です。注文は通常237.72または238.02付近で行われ、97や-0.09%が市場の動きを示します。QTECの最新情報はライブチャートで確認できます。
QTEC株に投資する方法は？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundへの投資では、年間の値幅143.92 - 238.48と現在の237.72を考慮します。注文は多くの場合237.72や238.02で行われる前に、4.16%や31.64%と比較されます。QTECの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの株の最高値は？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの過去1年の最高値は238.48でした。143.92 - 238.48内で株価は大きく変動し、233.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundの株の最低値は？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund(QTEC)の年間最安値は143.92でした。現在の237.72や143.92 - 238.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QTECの動きはライブチャートで確認できます。
QTECの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、233.27、26.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 233.27
- 始値
- 237.94
- 買値
- 237.72
- 買値
- 238.02
- 安値
- 236.72
- 高値
- 238.48
- 出来高
- 97
- 1日の変化
- 1.91%
- 1ヶ月の変化
- 4.16%
- 6ヶ月の変化
- 31.64%
- 1年の変化
- 26.87%