QQXT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi 97.76 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 97.52 - 98.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 97.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. QQXT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi şu anda 97.76 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.57% ve USD değerlerini izler. QQXT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QQXT hisse senedi nasıl alınır? First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisselerini şu anki 97.76 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 97.76 ve Ask 98.06 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QQXT fiyat hareketlerini takip edin.

QQXT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 83.56 - 101.41 ve mevcut fiyatı 97.76 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 97.76 veya Ask 98.06 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.01% ve 6 aylık değişim oranı 5.17% değerlerini karşılaştırır. QQXT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi yıllık olarak 101.41 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 83.56 - 101.41). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 97.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund performansını takip edin.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 83.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 97.76 ve hareket ettiği yıllık aralık 83.56 - 101.41 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QQXT fiyat hareketlerini izleyin.