QQXT: First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

97.76 USD 0.49 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QQXT fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 97.52 ve Yüksek fiyatı olarak 98.07 aralığında işlem gördü.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

QQXT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi 97.76 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 97.52 - 98.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 97.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. QQXT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi şu anda 97.76 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.57% ve USD değerlerini izler. QQXT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QQXT hisse senedi nasıl alınır?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisselerini şu anki 97.76 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 97.76 ve Ask 98.06 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QQXT fiyat hareketlerini takip edin.

QQXT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 83.56 - 101.41 ve mevcut fiyatı 97.76 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 97.76 veya Ask 98.06 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.01% ve 6 aylık değişim oranı 5.17% değerlerini karşılaştırır. QQXT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi yıllık olarak 101.41 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 83.56 - 101.41). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 97.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund performansını takip edin.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 83.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 97.76 ve hareket ettiği yıllık aralık 83.56 - 101.41 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QQXT fiyat hareketlerini izleyin.

QQXT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 97.27 ve yıllık değişim oranı 4.57% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
97.52 98.07
Yıllık aralık
83.56 101.41
Önceki kapanış
97.27
Açılış
97.67
Satış
97.76
Alış
98.06
Düşük
97.52
Yüksek
98.07
Hacim
12
Günlük değişim
0.50%
Aylık değişim
-1.01%
6 aylık değişim
5.17%
Yıllık değişim
4.57%
